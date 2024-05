La Câmpina a început un puternic turneu internațional de tenis Este un turneu recunoscut la nivel european, un turneu dedicat juniorilor sub 16 ani, cu probe de simplu și dublu. La start s-au înscris 108 sportivi, din zece țari, vineri fiiind programate semifinalele, iar sâmbata, finalele.&"Acest turneu înseamna foarte mult pentru Câmpina, având participare internaționala, Am plecat de la premiza ca tenisul câmpinean trebuie sa creasca și un astfel de turneu este foarte important. Este o rampa de lansare pentru juniori, fiind prima faza spre profesionism. Sigur, printre cei prezenți se afla și viitori mari campioni,… Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

