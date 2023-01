Stiri pe aceeasi tema

- Recent, site ul oficial al Martorilor lui Iehova, jw.org, a ajuns sa fie disponibil, integral sau partial, intr un numar record de 1070 de limbi, o performanta impresionanta in comparatie cu alte site uri de stiri sau de informatii publice disponibile la nivel mondial. Niciun alt site nu a fost tradus…

- Recent, site-ul oficial al Martorilor lui Iehova, jw.org, a ajuns sa fie disponibil, integral sau parțial, intr-un numar record de 1070 de limbi, o performanța impresionanta in comparație cu alte site-uri de știri sau de informații publice disponibile la nivel mondial. Niciun alt site nu a fost tradus…

- Barometrul de Securitate al Romaniei, in cea mai recenta ediție a sa, cea din noiembrie 2022, reflecta o realitate ingrijoratoare. In cazul unui razboi, doar puțin peste o treime dintre cetațenii Romaniei ar fi dispuși sa-și apere țara. „Daca Romania ar fi atacata, 36 la suta dintre romani spun ca ar…

- Mii de oameni au umplut, marți seara, cimitirele din vestul țarii de Ziua Morților Sarbatoarea Tuturor Sfinților sau Luminația, este o sarbatoare creștina in care sunt sarbatoriți toți sfinții. In bisericile occidentale (Romano-Catolica, Anglicana, bisericile protestante) sarbatoarea se ține in ziua…

- Un incendiu a cuprins, vineri, biserica din satul Marasti - comuna Filipeni, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Aflat in vizita oficiala in Cipru, primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat duminica la slujba religioasa oficiata la Biserica romaneasca „Sfantul Ioan Hozevitul" din Tamasos.„Am avut onoarea sa participe la slujba și Ambasadorul Romaniei in Cipru, Excelența Sa, Dan ...

- Serena Williams (41 de ani) a bifat ultima partida oficiala la US Open 2022, americanca fiind eliminata in turul al treilea de Ajla Tomljanovic. Miercuri, fosta lidera WTA și-a surprins fanii afirmand ca nu exclude o revenire in competitii.

- Sicriul in care se afla trupul neinsuflețit al celebrului rapper Nosfe a ajuns la biserica in urma cu doar cateva minute. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta in exclusivitate imagini de la fața locului. De acum, fanii, apropiații, cei care l-au iubit și i-au ascultat…