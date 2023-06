Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Radauți a organizat, pe 25 mai, un amplu eveniment pentru a marca Ziua Eroilor. Manifestarile au avut loc in prezența unui numar mare de radauțeni, alaturi de care au fost prezenți primarul Bogdan Loghin, viceprimarul Ciprian Țarevici, precum și alte oficialitați locale. Prezent la manifestarile…

- Astazi, 25 mai 2023, cu prilejul comemorarii Zilei Eroilor, un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Garbova, imbracați in frumoasele costume populare, au susținut un scurt moment artistic la Momentul Eroilor din cimitirul Bisericii ortodoxe Garbova. Grupul a fost coordonat de doamnele profesoare Floricel…

- Primaria comunei Niculești a comemorat ostașii cazuți pe campurile de lupta pentru apararea patriei, cu ocazia Zilei Eroilor și Inalțarii Domnului. La momentul Eroilor din comuna, edilul Dorinel Soare alaturi de elevi, profesori, consilieri locali și preoții a participat la slujba religioasa dupa care…

- Primaria municipiului Aiud a omagiat eroii cazuți pe fronturile de lupta, prin ceremonii de depuneri de coroane și participare la slujbe de pomenire la monumentele eroilor aflate pe raza municipiului, a localitaților componente și aparținatoare, precum și a comunelor Miraslau și Rimetea. Ziua Eroilor…

- Cateva persoane, majoritatea vorbitoare de limba rusa, s-au adunat joi dimineața, in fața Parlamentului, pentru a cere deputaților sa nu inlocuiasca „Ziua Victoriei și a comemorarii eroilor cazuți pentru Independența Patriei”, instituita pe 9 mai de Uniunea Sovietica, cu „Ziua comemorarii și reconcilierii…

- Ziua Victoriei și a comemorarii eroilor cazuți pentru independența patriei, de pe 9 mai, va deveni Ziua comemorarii și reconcilierii in memoria celor cazuți in cel de-al doilea Razboi Mondial și va fi marcata pe 8 mai. Un proiect in acest sens a fost propus de PAS și maine va fi dezbatut in Parlament.

- Președinta Sandu, premierul Recean și șeful Parlamentului, Igor Grosu au depus flori in memoria victimelor celui de-al Doilea Razboi Mondial la Complexul Memorial Eternitate din Chișinau, precizand ca iși doresc pacea mai mult ca niciodata, data fiind situația din regiune.

