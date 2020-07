Serbia: O nouă seară de proteste la Belgrad, mai calmă Zona din fata parlamentului sarb, care a semanat cu un teatru de razboi in majoritatea serilor din aceasta saptamana pe fondul protestelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19 de catre autoritati, a fost scena unei manifestatii mai linistite sambata seara, relateaza dpa si MIA. Intre 500 si 1000 de oameni au participat relativ distantati la protestul de sambata seara, multi dintre ei stand jos. Prin mijlocul multimii au trecut participantii la un mars de protest, impotriva secesiunii Kosovo, purtand icoane si intonand cantece religioase la megafoane si intampinati cu aplauze de participantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

