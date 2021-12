Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura si industria romaneasca, Azomures din Targu Mures, a anuntat, luni, ca opreste temporar productia, din cauza pretului ridicat la gaze naturale si energie electrica. Reprezentanții companiei solicita sprijinul autoritaților pentru…

- ”Incepand cu 17 noiembrie 2021, Mihaela Cuturescu a fost numita in functia de CEO al companiei Alpin 57 Lux, producator roman de inghetata cu sediul in Sebes, judetul Alba. Anterior, ea a ocupat pozitia de CFO al Alpin 57 Lux”, a informat compania. Compania a fost infiintata in 1994, Alpin 57 Lux fiind…

- Sarcina de a-i gasi pe nevaccinați și de-i convinge sa se imunizeze trebuie desfasurata la nivel global si, „mai ales, in randul persoanelor varstnice, sau cu afectiuni medicale subiacente”, a declarat joi Mike Ryan, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatati pentru situatii de urgenta, relateaza EFE,…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat Premiul Piotr Nurowski pe anul 2021. A fost votat, joi seara, ”Cel mai bun tanar sportiv european pentru sporturile de vara”, la Adunarea Generala a Comitetelor Olimpice Europene de la Samorin, Slovacia, anunța Comitetul Olimpic si

- Romania a intrat, alaturi alte 16 state, pe lista țarilor ale caror cetațeni complet vaccinați pot calatori in Thailanda fara a fi nevoiți sa stea in carantina, informeaza Bangkok Post, citat de Digi 24.Thani Thongphakdi, secretarul pentru afaceri externe, a anunțat luni cele 17 țari adaugate pe lista.…

- Potrivit datelor, țara noastra inregistreaza zilnic 16,6 decese la un milion de locuitori (media pe ultimele 7 zile), relateaza G4Media.ro .Reamintim ca, in ultimele zile, țara noastra a raportate zilnic intre 300 și peste 440 de decese in 24 de ore, numai astazi fiind anunțate 365 de astfel de decese. Datele…

- Reprezentanții industriei britanice de procesare a carnii au avertizat ca sute de mii de porci ar putea fi sacrificați în urmatoarele saptamâni daca guvernul de la Londra nu va acorda vize care sa permita ameliorarea deficitului de macelari din țara, relateaza Reuters.O criza acuta…

- Papa Francisc și-a inceput vizita pastorala in Slovacia, unde va ramane pana miercuri, potrivit presei internaționale. Suveranul Pontif a facut deja declarații care, cu siguranța, vor ramane memorabile. „Pelerin la Bratislava, imbrațișez cu caldura poporul slovac și ma rog pentru aceasta țara cu radacini…