Serbia: Accesul în cafenele, restaurante și baruri doar cu permise de sănătate COVID Serbia va introduce obligativitatea unui ‘permis de sanatate’ COVID-19 pentru accesul in restaurante, cafenele si baruri dupa ora 22.00, a anuntat miercuri premierul sarb Ana Brnabic, in contextul in care tara se confrunta cu o agravare a situatiei legate de infectarea cu coronavirusul, transmite Reuters . Incepand din 23 octombrie, persoanele care doresc sa intre in restaurante, cafenele si baruri dupa ora 22:00 vor avea nevoie de un permis – in forma tiparita sau digitala – ce atesta ca titularul s-a vaccinat, s-a vindecat dupa trecerea prin boala sau a fost testat negativ la COVID-19. Serbia,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

