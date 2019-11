Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului incepe vineri, 15 noiembrie și se incheie in 24 decembrie. Lasatul Secului este joi, 14 noiembrie, in seara de Sfantul Filip. Lasatul Secului reprezinta o sarbatoare care marcheaza ultima zi cand se mai poate manca de dulce, inainte de…

- Lasata secului de Craciun in 2019 se sarbatorește joi seara, 14 noiembrie. A doua zi, vineri, 15 noiembrie, intram in Postul Nașterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, un post cunoscut și implinit de credincioșii din lumea intreaga. La aceasta sarbatoare se implinesc tradiții și obiceiuri romanești…

- Astazi, 14 noiembrie, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Filip, al treilea Apostol chemat de Mantuitorul Iisus Hristos. Citește rugaciunea de care avem mate nevoie azi, inainte de intrarea in Postul Craciunului.

- Lasata secului de Craciun in 2019 se sarbatorește joi seara, 14 noiembrie. A doua zi, vineri, 15 noiembrie, intram in Postul Nașterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, un post cunoscut și implinit de credincioșii din lumea intreaga. La aceasta sarbatoare se implinesc tradiții și obiceiuri romanești…

- In acest an, Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului incepe vineri, 15 noiembrie și se incheie in 24 decembrie. Lasatul Secului va fi joi, 14 noiembrie, potrivit crestinortodox.ro. Va fi zi de post și miercuri, 13 noiembrie, cand este celebrat Sfantul Ioan Gura de Aur. In cele 40 de zile…

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la functia de presedinte al Romaniei, a votat la o sectie din Sibiu, impreuna cu familia. Liderul USR i-a invitat pe toti romanii la vot, pentru ca rezultatele scrutinului sa reflecte cat mai bine ce isi doreste societatea in acest moment. Dan Barna a mers pe…

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Din randuielile bisericești aflam ca se lasa sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa, cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. Acest post se incheie…

- Marion Cotillard, invitatul special al editiei din acest an a Festivalului International „George Enescu“, este una dintre cele mai apreciate actrite la nivel mondial, fiind recunoscuta de colegii de breasla ca una dintre cele mai dedicate si muncitoare persoane. Actrita si cantareata (destul de putin…