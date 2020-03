Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Serban Nicolae a depus in Parlament un proiect de lege care ar putea da guvernelor interimare posibilitatea de a emite ordonante de urgenta, in anumite situatii. Initiatorul proiectului susține ...

- Proiectul modifica in acest sens Ordonanta de Urgenta 57/2019 privind Codul administrativ.Astfel, initiativa legislativa propune eliminarea textului potrivit caruia Guvernul nu poate sa emita ordonante sau ordonante de urgenta si nu poate initia proiecte de lege in cazul incetarii mandatului sau pana…

- Ministerul Fondurilor Europene a decis sa continue in Parlament, in regim de urgenta, procedura de adoptare a masurilor legislative in domeniu, dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca a decis retragerea de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantelor de urgenta pentru fondurile europene…

- Senatorul PSD, Niculae Badalau, amintește de atacurile impotriva PSD cu sintagma #Noaptea ca hoții și arata ca actualul Guvern susține ca nu sunt bani pentru creșterea alocațiilor, dar in schimb au fost șterse datoriile unei banci.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate…

- Avocatul Poporului considera ca adoptarea, intr-o singura sedinta de Guvern, a 25 de ordonante de urgenta este o grava abatere de la normele art. 115 din Constitutie. "Avocatul Poporului isi rezerva dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala cu exceptii de neconstitutionalitate privind acele ordonante…

- Guvernul a adoptat in aceasta sedinta 25 de ordonante de urgenta, cele mai multe proiecte fiind anuntate in ultimele saptamani, insa Cabinetul condus de Ludovic Orban nu a vrut sa le amane in conditiile in care miercuri la ora 12.00 este programata in Parlament dezbaterea motiunii de cenzura, care are…

- ​Pe scurt, pe înțelesul tuturor, Consiliul Economic și Social (CES) nu da avize pe proiectele deja adoptate de Guvern, dar marți a facut pe dos. Membrii Consiliului au recunoscut în Plen ca nu procedeaza așa, de obicei.Voi prezenta situația în aceasta ordine pentru a fi mai ușor…

- Guvernul a abrogat Ordonanța din 2017 privind plata defalcata a TVA, conform unei Ordonanțe de Urgența publicata în Monitorul Oficial. Aceasta va intra în vigoare pe data de întâi a celei de-a doua luni urmatoare publicarii acestei Ordonanțe, ceea ce înseamna ca de la 1…