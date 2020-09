Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, și-a dat demisia din functia de presedinte al Comisiei Juridice din Senat, potrivit G4media.ro. Decizia politicianului vine la doar o zi dupa eșecul moțiunii de cenzura.Șerban Nicolae nu a precizat motivul deciziei sale de a demisiona, insa luni, dupa ce PSD nu a reușit…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a anuntat pe un grup al PSD ca renunta la sefia Comisiei juridice din Senat. In urma cu o zi Nicolae i-a criticat pe colegii raspunzatori de strangerea voturilor pentru trecerea motiunii de cenzura.

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a renunțat la calitatea de membru al Comisiei Juridice din Senat și, implicit, și la funcția de președinte al Comisiei, la doar o zi de la eșecul moțiunii de cenzura.

- Senatorii juristi au dat, marti, raport de respingere la proiectul initiat de senatorul USR Florina Presada care vizeaza prelungirea votarii pe parcursul a doua zile la alegerile locale din septembrie. ‘Ce rost are sa spui ca data votarii e 27 septembrie, dar ziua de votare e 26 plus 27? Nu mi-e foarte…

- Cand a trecut prin Senat, in 2019, insa, acest proiect a primit si avize negative. De la doua comisii prezidate de senatori PSD: de la Comisia de Munca, condusa de senatorul PSD Ion Rotaru, si de la cea Juridica, condusa de senatorul PSD Serban Nicolae. Dupa ce s-a decis ca, de fapt, acest proiect de…

- In lupta lor cu adversarii politici, pesedistii nu s-au impiedicat in gramatica. Iata postarea de pe Facebook: "Senatorul #PSD Florian Bodog: "Daca Ludovic Orban si-a pierdut rabdarea, nu are decat sa isi de-a demisia si sa plece de unde a venit! Niciun senator responsabil si de buna credinta nu poate…

- Proiectul guvernului privind carantina și izolarea este pe masa comisiei juridice din Senat. Principalele noutați vizeaza izolarea obligatorie pentru bolnavi, in spital sau la domiciliu și instituirea carantinei prin ordin al Direcțiilor de Sanatate Publica, pentru fiecare suspect in