- Armin Nicoara și Claudia Puican au spus adevarul despre relația lor de iubire din prezent, dupa ce s-a zvonit ca ar fi fost la un pas de desparțire. Cei doi artiști au vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele lor din cuplu.

- Sora secreta a lui Pepe a facut dezvaluiri bomba despre relația dintre ea și artist. Rebeka nu s-a mai scuns și a ieșit in fața pentru a spune adevarul despre familia ei și cum este susținuta, de fapt, de catre fratele ei.

- Lora face dezvaluiri uimitoare despre evoluția relației sale cu Ionuț Ghenu din timpul in care au ramas prinși in Bali, in contextul pandemiei de coronavirus. Ce s-a schimbat de atunci in povestea lor de dragoste? Cum a fost anul 2020 pentru celebra cantareața? Lora, dezvaluiri despre relația cu Ghenu.…

- Madalin Ionescu a spus tot adevarul despre relația cu Cristina Șișcanu. Incredibil cum și-a putut descrie propria soție fostul om de televiziune. Madalin Ionescu este un familist convins și iși iubește nespus fetele. Ce spune despre soția sa, vedeți un pic mai jos. Madalin Ionescu a recunoscut. Cristina…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Cei doi locuiesc impreuna și au o relație discreta. Vedeta a vorbit și despre relația cu mama iubitului ei, dar și despre nunta cu acesta.„Nu exista un trebuie cand vorbim de dragoste. Ne simțim tare bine impreuna…

- S-a aflat ce face Șerban Huidu pentru averea de milioane, respectiv cum planuiește sa caștige moșia situata langa București. Prezentatorul TV și fratele lui se lupta in instanța pentru o proprietate pierduta pe vremea comuniștilor de familia lor. Șerban Huidu a inceput demersul pentru recuperarea unei…

- Andreea Balan și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care o are cu actualul iubit, Tiberiu Argint. Deși in ultima perioada pare ca incercarile și problemele au impovarat-o, artista și-a gasit acum liniștea, noteaza click.ro. „Sunt, in sfarșit, liniștita, sunt fericita, toata perioada cu…