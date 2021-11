SERA a lansat melodia TAKE A CHANCE

Stiri pe aceeasi tema

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…

- COMA a lansat “AURORA”, primul single de pe “Acordul parinților“, o colecție de șase piese, rezultata in urma unui experiment desfașurat in timpul pandemiei, cand membri formației au lucrat individual. “AURORA este primul cantec de pe “Acordul parinților“. El poarta numele zeiței romane a dimineții…

- Alesso a lansat noul single “Somebody To Use”, o melodie pop catchy cu stilul sau vizionar pentru muzica dance. Noua piesa este perfecta pentru noptile de club si festivaluri. Piesa este construita cu ajutorul sintetizatoarelor si a unor tobe energice, care se mixeaza perfect. Noul single vine dupa…

- Muzicianul englez Elton John a devenit primul artist care are single-uri in Top 10 din Marea Britanie in sase decenii diferite, potrivit The Guardian. Melodia „Cold Heart”, colaborare cu Dua Lipa remixata de trio-ul electronic australian Pnau, care combina hit-urile „Sacrifice” (No 1 in 1990), „Kiss…

- Melodia “girls girls girls” este reinterpretare hit-ului “I Kissed A Girl” semnat de Katy Perry. Piesa este produsa de FLETCHER si Kito. Sunetul minimalist pop se imbina perfect cu vocea hipnotizanta si modul de a spune povesti, prin care artista si-a creat o imagine fascinanta in lumea muzicii. Noua…

- Lora și „Bere Gratis” și-au surprins fanii cu o noua colaborare pe plan muzical. Aceștia au lansat piesa „La ușa ta”, pentru care aceștia au facut și un videoclip. Acesta conține imagini din pelicula „Intre chin si amin”, regizata de Toma Enache, o poveste care i-a inspirat pe membrii trupei. „La usa…

- Dupa succesul piesei “You”, in colaborare cu Regard si Tate McRae, care a intrat in Top 10 la radiourile din SUA si a acumulat peste 200 milioane de stream-uri, Troye Sivan revine cu noul single “Angel Baby”. Noua piesa este scrisa de Troye Sivan, Jason Evigan, Michael Pollack, Sarah Hudson si JHart…

- Trupa The Bandits a lansat și al doilea single, piesa Era Digitala, dorindu-se a fi o satira la adresa societații și timpurilor pe care le traim. Melodia a fost inregistrata, produsa și mixata la Music Hub TM,, un studio nou care vrea sa sprijine tinerele talente din zona de vest a țarii și sa faciliteze…