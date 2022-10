Stiri pe aceeasi tema

Mirel Radoi, antrenorul Universitatii Craiova, nu a fost multumit sambata, dupa meciul cu Sepsi, de jocul echipei sale, apreciind ca ultimele cincisprezece minute trebuie uitate repede de baietii sai, informeaza news.ro.

Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a afirmat, joi intr-o conferinta de presa, referitor la adversara de vineri, FC Voluntari, ca este o echipa incomoda pentru toate competitoarele din Superliga.

Gigi Becali a declarat, duminica seara, la Digi Sport, ca FCSB, invinsa de Universitatea Craiova cu scorul de 2-1, lupta la ora actuala cu echipe ca UTA, Petrolul sau Sepsi, nu cu CFR Cluj sau Craiova.

Antrenorul formatiei CS Universitatea Craiova, Mirel Radoi, crede ca echipa sa trebuie sa nu se retraga din fata atacurilor gazdelor si sa incerce sa se incarce cu energie chiar de la suporterii lui Hapoel Beer Sheva, la meciul de joi, din mansa secunda a play-off-ului Conference League, noteaza

Tehnicianul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a declarat, dupa eliminarea din Conference League, dupa dubla cu Djurgardens, ca dubla cu suedezii a intarit grupul si ca este multumit de prestatia jucatorilor sai, potrivit news.ro.

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri, ca formatia sa trebuie sa joace cu incredere, pentru ca nu are nimic de pierdut in partida de la Stockholm cu gruparea suedeza Djurgaardens IF din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League.

Antrenorul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, nu are ce sa le reproseze elevilor sai si crede ca diferenta de pe teren nu a fost atat de mare precum o arata scorul la un moment dat, la meciul cu Djurgaarden, scor 1-3, din turul trei preliminar al Conference League, conform news.ro.

Meciurile echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova si Sepsi OSK, din prima mansa a turului trei preliminar al Conference League, vor fi conduse la centru de arbitri din Grecia, Bulgaria si Polonia, potrivit news.ro