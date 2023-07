Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de meci mare la Ploiești, pe stadionul Ilie Oana. Farul Constanța și Sepsi Sfintu Gheorghe se lupta pentru Supercupa Romaniei. Echipele au ieșit pe gazon pentru incalzire, iar in tribune este un spectacol total. De la Constanta au facut deplasarea mai mult de 500-600 de suporteri ai echipei…

- Tehnicianul echipei Farul Constanta, Gica Hagi, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca are sase jucatori indisponibili din cauza accidentarilor pentru Supercupa Romaniei, dar el si elevii sai sunt increzatori. Sambata, de la ora 20:00, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti se va desfasura…

- Dupa ce a cucerit titlul in Superliga si si-a castigat dreptul de a participa in preliminariile Ligii Campionilor, FC Farul Constanta se indreapta acum catre un nou obiectiv. Este vorba despre Supercupa Romaniei, meci in care sportivii vor da piept cu castigatoarea Cupei Romaniei, Sepsi Sfintu Gheorghe.Partida…

- Andrei Chivulete va arbitra Supercupa Romaniei, care se va desfasura sambata 8 iulie, cu incepere de la ora 20:00, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, intre campioana Farul Constanta si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea Cupei Romaniei, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Arbitri…

- Comisia Municipala pentru Transport si Siguranta Circulatiei a aprobat solicitarea Federației Ramane de Fotbal, cu privire la restricționarea traficului auto, in zona stadionului „Ilie Oana”, in ziua de SAMBATA – 08.07.2023, incepand cu ora 20.00, pentru desfașurarea Supercupei Romaniei intre echipele…

- Noul sezon competițional din Romania debuteaza sambata, 8 iulie, odata cu disputarea partidei dintre campioana Farul Constanța și caștigatoarea Cupei Romaniei Betano, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Partida se va disputa pe Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești, cu incepere de la ora 20:00. Biletele la Supercupa…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, marti, ca Supercupa Romaniei, dintre campioana Farul Constanta si castigatoarea Cupei Romaniei, sa se dispute pe 8 iulie, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti.„Unul dintre cele mai importante subiecte ale Comitetului Executiv este legat de…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, marti, ca Supercupa Romaniei, dintre campioana Farul Constanta si castigatoarea Cupei Romaniei, sa se dispute pe 8 iulie, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti. “Unul dintre cele mai importante subiecte ale Comitetului Executiv este legat…