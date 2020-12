Sepsi Sf. Gheorghe a învins-o pe UTA și își consolidează poziția în play-off Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe UTA, scor 3-0 (Safranko '32 '81, Golofca 85), si isi consolideaza pozitia in play-off. Datorita acestei victorii, Sepsi urca pe locul 4 in Liga 1. Acumuleaza 26 de puncte si pare tot mai sigura ca va obtine un loc de play-off la finalul sezonului regulat. UTA pierde al treilea meci consecutiv si stationeaza pe locul 9, cu 17 puncte. Aflati amanunte de pe gsp.ro. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S a disputat o noua etapa in Liga Elitelor Under 19 si Under 17. Echipele FC Viitorul au castigat cu scoruri mari si se afla pe locul doi in clasament. Robert Mustaca a marcat de trei ori in partide de la Under 19. Echipele FC Viitorul care evolueaza in Liga Elitelor au inregistrat victorii zdrobitoare…

- SR Brasov a terminat turul cu 14 puncte, pe pozitia a treia, la 6 puncte in spatele celor de la CS Blejoi si la 9 de liderul Corona. Tamas Santa a deschis scorul pentru oaspeti, iar Firat a egalat chiar inainte de pauza. In partea a doua, acelasi Santa a marcat golul care a dus cele 3 puncte in Covasna.…

- SR Brasov a terminat turul cu 14 puncte, pe pozitia a treia, la 6 puncte in speatele celor de la CS Blejoi si la 9 de liderul Corona. Sambata viitoare, SR Brasov va juca, tot pe „Tineretului”, cu Olimpic Cetate Rasnov, in prima etapa a returului. Va fi ultimul joc din acest an. Daca apreciezi acest…

- Formația covasneana a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Dinamo București, intr-un meci din cea de-a 8-a etapa a Ligii I de fotbal. Golurile au fost marcate de olandezul Achahbar (min.29) și Fulop Istvan (min.77). Sepsi a mai avut o bara, in minutul 32, o bara prin slovacul…

- Echipa Atletico Madrid a invins cu scorul de 2-0, sambata seara, pe Real Betis, in etapa a 6-a din La Liga, si a urcat pe pozitia a doua a clasamentului, la doua puncte in urma liderului Real Madrid. Pe Estadio Wanda Metropolitano, Marcos Llorente a deschis scorul in primul minut al reprizei secunde…

- UTA a invins Chindia Targoviste, scor 1-0, intr-un duel aferent etapei 8 din Liga 1. Singurul gol al partidei a fost marcat de Denis Rusu, in minutul 52, acesta fiind al doilea gol consecutiv, dupa cel inscris impotriva lui Hermannstadt etapa trecuta. In acest moment, aradenii sunt pe locul 6 in clasamentul…

- Echipa de pe litoral a condus cu 1 0 pana in minutul 82. Aflata in cautarea primei victorii din sezonul 2020 2021 al Ligii 1, FC Viitorul a fost aproape sa si atinga acest obiectiv in aceasta seara, cu ocazia meciului din deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a patra.Meciul s a incheiat insa la…