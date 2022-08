Sepsi – Rapid 1-2, în Superligă. Echipa antrenată de Bergodi a condus cu 1-0 (Video) Rapid a invins-o pe Sepsi, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, intr-un meci disputat in etapa a saptea a Superligii. Ruparea covasneana a primit penalty, in minutul 21, dupa un fault acordat in urma consultarii arbitrajului video, in urma unui duel intre Antonio Sefer si Denis Ciobotariu. Rapid a egalat in minutul 27, prin Antonio Sefer, dupa o minge respinsa gresit de portarul Roland Niczuly. Alexandru Ionita II a marcat golul victoriei cu un sut din prima, de la 20 de metri, in minutul 45+2. Echipa lui Bergodi a suferit prima infrangere din acest sezon. Au evoluat echipele: Sepsi: Niczuly… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

