- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe va intalni echipa belgiana Basket Namur Capitale in saisprezecimile de finala ale competitiei feminine de baschet FIBA EuroCup, potrivit programului publicat de organizatori dupa incheierea fazei grupelor, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Campioana Romaniei, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, are un parcurs perfect in grupele Eurocup, cea de-a doua competiție continentala din baschetul feminin. Covasnencele au invins, joi seara, formația turca Nesibe Aydin, scor 80-71 (25-11, 22-13, 25-16, 8-31), la Sepsi Arena, reușind victoria cu numarul cinci…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, a bifat cea de-a cincea sa victorie consecutiva in FIBA EuroCup: 80-71 cu Nesibe Aydin (Turcia), intr-o partida disputata pe teren propriu, succes care i-a asigurat castigarea Grupei E. In celalalt meci al grupei, Bursa Uludag Basketbol…

- Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe are un parcurs perfect in grupele EuroCup la baschet feminin. Campioana Romaniei a ajuns la a treia victorie in tot atatea partide, dupa 89-72 (48-37) pe terenul lui Bursa Uludag Basketbol. In celalalt meci din grupa E, Holon (Israel) a invins cu 74-59 pe Nesibe Aydin (Turcia).…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins fara emotii echipa turca Bursa Uludag Basketbol, cu scorul de 89-72 (29-14, 19-23, 18-19, 24-17), joi seara, la Bursa, in Grupa E a competitiei feminine de baschet FIBA EuroCup. Campioana Romaniei a reusit a treia sa victorie consecutiva, una conturata inca din…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, a reușit o victorie importanta in Eurocup. Covasnencele au invins cu 70 la 56 in Turcia, la Ankara, pe Nesibe Aydin. Sepsi-SIC are punctaj maxim dupa primele doua meciuri disputate in grupele celei de-a doua competiții continentale inter-cluburi.…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, nu a reușit sa se califice pe tabloul principal al Euroligii, cea mai importanta competiție continentala inter-cluburi. Fetele pregatite de bosniacul Zoran Mikes au pierdut in fața lui Olympiakos, scor 54-73, și au caștigat in fața Stelei…

- Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe va evolua in grupele FIBA EuroCup la baschet feminin, dupa ce a ratat calificarea in grupele Euroligii la turneul preliminar de la Belgrad, in care s-a clasat pe locul secund, potrivit Agerpres.Campioana Romaniei a fost surclasata in primul meci de Olympiakos Pireu cu 73-54,…