Sepsi a câştigat Supercupa României în dauna campioanei CFR Cluj Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat pentru prima oara in istoria sa Supercupa Romaniei , dupa ce a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe stadionul „Francisc Neumann“ din Arad. Sepsi OSK, club infiintat in 2011, a reusit sa castige al doilea sau trofeu in acest an dupa Cupa Romaniei. Antrenorul formatiei covasnene, italianul Cristiano Bergodi, se afla la cea de-a doua Supercupa a Romaniei din cariera, dupa succesul cu Rapid din 2007. Primul gol al intalnirii a fost marcat de campioana, prin Adrian Paun, cu un sut de la 14 metri (’2, 1-0). Replica celor de la Sepsi a venit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

