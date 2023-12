Senzorii de amprente ai laptopurilor cu Windows sunt nesiguri La cererea Microsoft, firma de securitate cibernetica Blackwing Intelligence a testat nivelul de securitate al senzorilor de amprenta de pe mai multe laptopuri cu Windows. Au fost selectati o serie de senzori foarte raspanditi, precum Goodix, Synaptics si ELAN, de pe laptopuri vandute de Dell, Lenovo si Microsoft. Rezultatul a fost ca toti senzorii de amprenta testati s-au dovedit vulnerabili. Prin inginerie inversa, expertii au aratata ca, oricare dintre senzorii de amprenta testati, atata vreme cat are o amprenta inregistrata, poate fi pacalit. Toti senzorii avuti in vedere erau inregimentati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

