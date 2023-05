Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator brazilian a anulat sambata suspendarea in tara a mesageriei online Telegram, hotarata saptamana trecuta pentru ca nu a furnizat autoritatilor date despre grupuri neonaziste active pe platforma, a indicat un tribunal federal, noteaza AFP, citat de Agerpres.Magistratul a considerat ca…

- Nr. 127 din 21 aprilie 2023 Oferta Educationalapentru institutiile de invatamant din structura Ministerului Apararii Nationale si la Academia Nationala de Informatii ,,Mihai Viteazul", care pregatesc personal pentru nevoile M.A.I., sesiunea iulie ndash; august 2023 Inspectoratul de Politie Judetean…

- 1,5 tone de cupru au fost confiscate de polițiștii olteni, dupa ce au oprit in trafic o autoutilitara ce transporta ilegal material neferos. Polițiștii rutieri din Corabia au depistat, astazi, in trafic o autoutilitara ce transporta ilegal material neferos. La volanul autoutilitarei a fost identificat…

- Tribunalul Alba a respins rechizitoriul realizat de procurori in dosarul braconierilor aurului de la Roșia Montana. Magistratul a considerat ca procurorul a descris insuficient infracțiunea de spalare a banilor

- Reprezentanții Spitalului Militar Doctor Carol Davila din București au transmis marți, 21 martie, ca instituția vrea sa se afle adevarul și ca toate documentele medicale se afla la dosarul instanței. Precizarile au venit dupa ce Libertatea a scris ca familia lui Sebastian Radu, decedat de COVID in 2020,…

- "Dr. Lanaldquo; a fost condamnata la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati in forma continuata 37 de acte materiale . Aceasta a avut interventii si in Constanta, potrivit instantei. Decizia magistratilor…

- Echipe pirotehnice ale SRI au fost trimise vineri dimineața la Ambasada Rusiei din București, dupa primirea unui plic catalogat drept suspect.Dupa controlul preliminar, „plicul a fost ridicat și transportat in siguranța, in vederea expertizarii”, transmite SRI, care colaboreaza in acest caz cu echipele…