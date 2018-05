Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații ICCJ au decis sa amane astazi pentru data de 8 iunie sentința in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, in care DNA a cerut condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru…

- Fostul judecator constituțional Toni Grebla a fost achitat, vineri, de instanța suprema in dosarul de corupție in care a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție. In acelasi dosar, au fost achitati si oamenii de afaceri Ion Bircina si Mihai Prundianu, dar si Gheorghe Grecu si Victor…

- Fost presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns, marti dimineata, la Parchetul General, unde a fost citat in dosarul “Revolutia”. Iliescu va fi pus oficial sub acuzare de procurori, dupa ce presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat aviz pentru inceperea urmaririi penale impotriva sa in acest caz. …

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…

- A trecut un an și jumatate de cand Secția pentru procurori a CSM a pus pe rol dosarul disciplinar al procuroarei DNA Florentina Mirica, unul dintre anchetatorii preferați ai Laurei Codruța Kovesi, care, de altfel, a insoțit-o protectiv de cateva ori la audierile de la CSM. Dosarul este blocat din cauza…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…