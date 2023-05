Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova l-a condamnat, definitiv, pe Gheorghe Dinca, la 30 de ani de inchisoare, pentru omor calificat, trafic de persoane si alte infractiuni in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, iar a inculpatului Stefan Risipiteanu la 12 ani de inchisoare, pentru…

- Curtea de Apel Craiova a condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare un fost registrator șef al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara(OCPI) Dolj la data faptelor. Inițial, la Tribunalul Dolj, inculpata a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare. Femeia a fost acuzata…