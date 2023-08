Stiri pe aceeasi tema

- Sensy traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei și se pregatește sa devina mama pentru prima data. Influencerul și-a dorit foarte mult sa ajunga in acest punct al vieții, iar acum este nerabdatoare sa iși cunoasca bebelușul. Sensy a venit cu noi detalii despre ultimele momente de femeie insarcinata…

- Dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara, deja Georgiana Lobonț a și primit propunerile din partea celor care vor sa-i boteze bebelușul pe care artista il poarta in pantece. Cristina Spatar și soțul ei, Vicky Mocanu, sunt cei care ii vor fi nași copilului, dar Georgiana Lobonț ne-a declarat…

- Un copil de doi ani a ajuns la spital, dupa ce a cazut in gol, de la etajul 1 al unu bloc de locuit din Bender. Potrivit presei din stanga Nistrului, minorul ar fi ramas in grija surorii mai mari, in varsta de 11 ani, in timp ce mama lor a plecat dupa produse la magazin. La moment, stare micuței este…

- In urma cu doar doua zile, dupa ce a nascut, Vulpița era intr-o situație disperata, pentru ca exista șansa ca bebelușul sa ii fie luat. De ce?! Soțul ei, Viorel Stegaru, a parasit-o in spital cu micuțul nou nascut și aceasta nu avea unde sa locuiasca. Veronica Stegaru nu a vrut sub nicio forma sa iși…

- Zeci de persoane s-au strans sa protesteze in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii ii cer demisia Gabrielei Firea, in contextul scandalului legat de caminele groazei, chiar de ziua ei. Pe de alta parte, ministrul Familiei, Gabriela Firea, susține ca este victima unei campanii de denigrare impotriva…

- Marc Anthony și soția lui, Nadia Ferreira au devenit parinți pentru prima data. Cei doi s-au casatorit la inceputul acestui an intr-o ceremonie intima alaturi de familie și prietenii apropiați.

- Locuitorii din sectorul Buiucani au inițiat o petiție prin care solicita redenumirea strazii „Buiucani” in numele „Anatol Dumitraș”. Prin aceasta solicitare adresata autoritaților locale, locuitorii de pe strada pe care a trait artistul iși exprima dorința de a-i onora memoria intr-un mod permanent…

- Sensy traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale și asta pentru ca este insarcinata in 5 luni și peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Ei bine, cu toate ca influencerița nu a cumparat nimic pentru copilul ei, se pare ca ea a primit deja cateva cadouri…