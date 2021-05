Stiri pe aceeasi tema

- “MET Group, companie europeana de energie cu sediul central in Elvetia, a raportat un volum total de 71 miliarde metri cubi (BCM) de gaze tranzactionate in 2020, cu 43% mai mult fata de anul precedent. Veniturile consolidate ale grupului au atins 11,2 miliarde euro, in ciuda conditiilor dificile din…

- Producția la noua gigafactory pe care Tesla o construiește in apropiere de Berlin va fi amanata cu inca șase luni, pana in ianuarie 2022, potrivit unui nou raport. Revista germana Automobilwoche a anunțat, pe surse, ca producția nu va incepe inainte de sfarșitul lunii ianuarie 2022 și ca directorul…

- ​Compania americana de telecomunicații Verizon Communications a ajuns, luni, la un acord definitiv pentru a vinde unor fonduri de investiții divizia sa de media, inclusiv serviciile Yahoo!, populare în România. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Coca-Cola a anuntat luni ca a investit 2 milioane euro in fabrica din Timisoara pentru a inlocui folia de plastic folosita pentru baxurile de doze cu un ambalaj colectiv din carton biodegradabil si reciclabil. ”Sistemul Coca-Cola in Romania face inca un pas pentru a ajunge mai aproape de viziunea…

- Cine a trait in perioada comunista nu are cum sa nu iși aduca aminte de bicicletele Pegas. Nostalgicii spun ca se uitau dupa ele pe strada ca dupa mașini straine.In epoca de aur, nu toți iși permiteau aceasta marca. Așa ca... imprumutau bicicleta de la prieteni.Producția de biciclete Pegas a inceput…

- Producatorul autohton de haine Braiconf va muta sediul fabricii sale din Braila in centrul orasului si vinde companiei Kaufland terenul de 10.000 metri patrati pe care se afla acum unitatea sa de productie. Compania susține ca nu va face disponibilizari odata cu mutarea fabricii intr-un sediu nou. Braiconf…

- Producatorul de branzeturi „Ferma cu Omenie” planuieste o investitie etapizata de 4,3 milioane euro in orasul Ocna Mures, prin care vizeaza o noua hala logistica pana in 2022 si o noua fabrica pana in 2025, a explicat Marius Bicu, general manager la Ferma cu Omenie, in cadrul emisiunii Investiti in…

De asemenea, grupul a informat ca directorul financiar Aditya Mittal va prelua functia de director general de la fratele sau, Lakshmi, care a infiintat compania in 1976 si va deveni presedinte executiv, potrivit G4Media.ro.