- Senatul Statelor Unite a aprobat, miercuri, un buget anual al Departamentului Apararii in valoare de 770 de miliarde de dolari, fiind prevazute inclusiv fonduri pentru asistenta militara destinata Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Rusia, precum si pentru contracararea Chinei. Legea de…

- O majoritate a senatorilor americani au votat miercuri in favoarea noii legi de Autorizare a Apararii Nationale (National Defense Authorization Act, NDAA), ce prevede un buget de 770 de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Legea mai trebuie semnata de presedintele Joe Biden.Rezultatul votului a fost…

- Mai multi membri ai Congresului american au cerut deschiderea unor audieri cu privire la suspiciuni precum ca grupari mafiote din China, Rusia si alte tari au deturnat zeci de miliarde de dolari din ajutorul pentru pandemie oferit in SUA.

- Un proiect de cheltuieli sociale in valoare de 1.750 de miliarde de dolari al președintelui Joe Biden a fost adoptat de Camera Reprezentantilor din SUA și trimis Senatului. Proiectul a fost adoptat la limita Proiectul de lege cu rol de consolidare a sistemului de asigurari sociale si de lupta impotriva…

- Camera a adoptat proiectul printr-un vot de 220 pentru si 213 impotriva, care a fost amanat ore in sir de un discurs furios din timpul noptii al opozitiei, sustinut de principalului reprezentant republican in Camera. Democratii incantati s-au adunat in mijlocul salii pentru a saluta votul cu valuri…

- Inițiativa chineza "Belt and Road" a facut ca zeci de țari cu venituri mici și mijlocii sa acumuleze "datorii ascunse" de 385 de miliarde de dolari catre Beijing, susține un nou studiu, citat de CNBC. AidData, un laborator de cercetare in domeniul dezvoltarii internaționale cu sediul la College…

- Eforturile acestora au lor in urma unei serii de voturi prin care Senatul a incercat sa finanteze guvernul si sa evite intrarea intr-o incapacitate de plata catastrofala a guvernului luna viitoare, cu toate ca republicanii au blocat de doua ori incercarile democratilor de a majora plafonul de indatorare…