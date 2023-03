Stiri pe aceeasi tema

- Senatul vrea sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de masini din dotare. Potrivit e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului de furnizare a 22 autoturisme tip limuzina catre Senat este de 4.537.815,13 lei,…

- Senatul vrea sa cumpere 22 de limuzine noi, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. Contractul de achizitie publica va fi atribuit prin licitatie deschisa, online, criteriul fiind pretul cel mai scazut. Senatul mai achizitioneaza…

- Senatul intentioneaza sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. Potrivit e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului de furnizare a 22 autoturisme tip limuzina catre Senat este de 4.537.815,13…

- Camera Deputatilor intentioneaza sa achizitioneze un contract de lucrari de reparatii la baza sportiva, aflata in curtea Palatului Parlamentului, valoarea estimata fiind de 2.773.109 lei, relateaza Agerpres. Potrivit e-licitatie.ro, contractul de lucrari de reparatii la baza sportiva include si servicii…

- Valoarea estimata se ridica la 290.756 leiConsiliul Judetean Tulcea organizeaza o licitatie pentru furnizarea de materiale de promovare in cadrul proiectului "Infrastructura de sanatate transfrontaliera", Programul Operational Comun Romania Ucraina 2014 2020.Termenul limita pentru depunerea ofertelor,…

- Prima licitatie lansata de Primarie anul acesta presupune un contract in valoare de aproape 30 milioane lei. Este vorba despre incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani care vizeaza servicii de dezinsectie, larvicidare si tratamente impotriva capuselor si tantarilor. Potrivit caietului de sarcini,…

- Consiliul Judetean Cluj a aprobat darea in administrare a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii a unor noi echipamente medicale, a caror valoare este de 1.014.927 lei.Echipamentele care urmeaza sa fie date in administrarea unitatii sanitare aflate in subordinea forului administrativ judetean sunt…

- Administrația județeana intenționeaza sa reia procedurile legale pentru concesionarea fostului aeroport Alexeni. Conform anunțului de intenție publicat, valoarea concesiunii este puțin peste 1 milion de lei anual. Pana la acest moment și-au anunțat intenția de a participa la licitație doua institute…