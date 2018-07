Senatul polonez a adoptat noile legi juridice

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul zvonurilor despre adoptarea unei ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea, Guvernul s-a reunit in a doua sedinta din aceasta saptamana. Temele anuntate oficial nu au insa legatura cu justitia.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a transmis parlamentarilor europeni, miercuri, ca statele au "dreptul" de a isi crea propriul sistem legislativ, facand referire la noua lege privind functionarea Curtii Supreme de Justitie, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege care permite primarilor și consilierilor sa-și pastreze mandatele chiar daca partidele pe lista carora au fost aleși fuzioneaza și sa devina independenți. Proiectul a trecut cu 77 de voturi " pentru" si 34 de voturi "impotriva". Proiectul a fost inițiat de…

- "Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul Codului administrativ, in baza raportului de admitere dat saptamana trecuta de comisia speciala care a luat in discutie acest act normativ, anunța Agerpres.

- Marti, Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, propunerea legislativa de modificare a Codului de procedura civila, prin care o cincime din prevederile acestuia au fost schimbate. Initiativa legislativa prevede modificarea Codului de procedura civila, proiectul de lege primind 72 de voturi…

- Curtea Constitutionala judeca miercuri sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL asupra legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, prin care condamnatii pentru fapte fara violenta, care nu sunt recidivisti si care au o pedeapsa de maximum…

- Legislativul statului american Iowa, controlat de republicani, a adoptat miercuri cea mai restrictiva interdictie a avortului din SUA. Legea interzice intreruperea unei sarcini dupa detectarea primelor batai de inima ale fatului, ceea ce se intampla frecvent la sase saptamani si inainte ca femeia respectiva…