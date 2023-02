Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul unor ritmuri latino vibrante și al unei linii melodice care poate sa-ți ramana intiparita in minte, Raffa FL intra in scena și lanseaza pentru publicul din Romania „Ritmo”, o piesa care invita la dans. „Ritmo” și-a facut deja simțita prezența in topurile internaționale, iar pe YouTube…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, bugetul de stat pentru anul 2023, cu voturi 251 „pentru”, 115 „impotriva” și trei abțineri. Deputații și senatorii au admis in plen cateva dintre amendamentele depuse de parlamentarii AUR. Totodata, parlamentarii au respins un amendament…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza o vizita de lucru in Romania in perioada 19-20 decembrie. Inaltul oficial european se va adresa parlamentarilor romani intr-un plen reunit al Legislativului, luni, 19 decembrie, cel mai probabil la ora 18.00, potrivit unui memorandum intern…

- Liderul de grup al PSD cere revocarea lui Niculae Badalau de la Curtea de Conturi. O adresa in acest sens a fost trimisa catre Birourile Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților cer revocarea lui Badalau de la Curtea de Conturi. Este documentul de ultimar ora semnat de Alfred Simonis…

- Banca Nationala a Romaniei transmite secretarului general al Senatului ca la nivelul BNR au fost elaborate propuneri de ordin legislativ in vederea stabilirii unui cadru legal prin care sa fie alocate Bancii Nationale a Romaniei competente de protectie a consumatorilor de produse si servicii financiar-bancare.…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a transmis Parlamentului, intr-o scrisoare cu aviz negativ pentru un proiect de lege, ca la nivelul Bancii Nationale a Romaniei au fost elaborate propuneri legislative prin care competentele de protectie a consumatorilor de servicii financiar-bancare sa fie preluate…

- Șefa interimara a Senatului a anunțat modificarea modificarea Regulamentului camerei referitor la ridicarea imunitatii parlamentare, in acord cu recomandarile Comisiei Europene. Modificarea a fost aprobata de Biroul Permanent, potrivit Agerpres.

- ADI x Erika Isac lanseaza primul lor EP – „11″ – ce reprezinta o calatorie muzicala a acestora prin diverse locuri din Romania. Brașov, Delta Dunarii și Malul Marii au fost cele trei locuri care i-au inspirat pe cei doi artiști sa compuna muzica, fiecare dintre cele opt piese de pe EP aducand ascultatorilor…