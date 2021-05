Senatul a dat undă verde termenului maxim de 120 de zile în care instanța trebuie să pronunțe decizia și să o motiveze Senatul a adoptat marți, cu 89 de voturi pentru, 1 împotriva și 42 de abtineri, proiectul de lege prin care termenul maxim în care instanța trebuie sa pronunțe deciziile în procesele penale, odata cu motivarea, este de 120 de zile. Proiectul de lege urmeaza sa intre și în dezbaterea Camerei Deputaților. Inițiativa a fost propusa dupa ce Curtea Constituționala a stabilit ca decizia instanței sa fie pronunțata odata cu motivarea, ceea ce a stârnit o furtuna în sistemul judiciar.



