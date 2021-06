Senatul a adoptat, decizional, proiectul care ratifică acordul guvernelor României şi SUA pentru cooperarea pe proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă Acordul va ramane in vigoare pentru o perioada de 30 de ani si va fi extins automat cu perioade succesive de 5 ani, daca una dintre parti solicita acest lucru. In perioada 7 – 9 octombrie 2020, la Washington, a fost parafat proiectul de Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul dezvoltarii proiectelor nuclearo – electrice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, prin care se va retehnologiza Unitatea 1 si se va extinde capacitatea CNE Cernavoda, prin construirea Unitatilor 3 si 4, potrivit unui comunicat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima linie de cale ferata din Dobrogea a fost construita de otomani, iar acum 125 de ani sistemul de poduri realizat de Anghel Saligny permitea o legatura directa între Capitala și Constanța. Milioane de oameni s-au dus de atunci pe litoral cu trenul, iar drumul dura aproape 5 ore acum mai bine…

- „Cultura este foarte importanta, dar noi, clasa politica, o neglijam.“ Este o afirmație facuta, in diverse forme, de cațiva deputați și senatori care s-au impiedicat pe holurile Parlamentului de un stand unde se vindeau caramizi pentru construcția unui teatru independent. Inițiativa-manifest aparține…

- Vicepreședintele Comisiei pentru relatii interinstitutionale si prospectiva, Maros Sefcovic, vine luni intr-o vizita oficiala in Romania. Oficialul european se va afla pe 31 mai la București, unde se va intalni cu președintele Senatului, Anca Dragu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, prim-ministrul…

- Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, a fost semnat la Bucuresti, la 9 decembrie 2020 si la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020. “Este…

- Podul peste Dunare de la Cernavoda este un pod combinat de cale ferata si sosea, care traverseaza fluviul Dunarea si impreuna cu podul similar de la Fetesti, conecteaza orasul Bucuresti de Portul Constanta.

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a cerut verificari la toate DSP-urile din țara pentru a vedea in ce stare se afla unitați ATI. Decizia vine dupa tragedia de la Spitalul Victor Babeș din București, unde trei femei au murit din cauza lipsei de oxigen. Citește și: Poliția Capitalei face…

- Importanța geostrategica a M. Negre, contribuția Romaniei la Flancul Estic Foto: cdep.ro Parlamentul a organizat astazi o dezbatere cu tema "Importanța geostrategica a Marii Negre și contribuția României la Flancul Estic", la care au participat experți în domeniu și reprezentanți…

- In acest moment nu mai este niciun loc liber in Capitala pentru bolnavii de coronavirus care ajung in stare grava la spital. Situația se resimte cel mai rau in unitațile de primiri urgențe, unde sunt peste o suta de pacienți fie suspecți, fie confirmați.