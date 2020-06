Senat/Regulile referitoare la schema de ajutor pentru IMM-uri, prorogate cu 45 de zile

Stiri pe aceeasi tema

- „Legea mirosului” a fost adoptata miercuri, 17 iunie, de Camera Deputaților, for decizional. Actul aduce modificari la textul Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, primarii putand dispune „incetarea temporara sau definitiva a activitaților generatoare de poluare,…

- Gigel Marian Alexandru a detinut functia de procuror sef al Sectiei Urmarire Penala pana la pensionareIn acord cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24 2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293 2008 si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 10 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110 2017 privind Programul de sustinere…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 10 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere…

- Dupa cum informeaza Administratia Prezidentiala, ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21 2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale…

- Legea promulgata azi vizeaza aprobarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit actului normativ,…

- Prima sesizare a fost trimisa la CCR pe data de 10 aprilie si se refera la neconstitutionalitatea unor prevederi din OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020.In…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Ieri am vorbit cu directorul general de la FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM - n. r). Am vazut ca se fac deja contractele de publicitate cu televiziunile. Schema trebuie sa fie functionala in cateva zile. In acest moment cred ca se inscriu bancile…