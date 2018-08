Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat, luni seara, ca nu a facut niciodata vreo evaluare a ministrilor, ci a stadiului programului de guvernare, al carui coordonator a precizat ca a fost alaturi de Liviu Dragnea.

- Au inceput audierile in cazul plangerii depuse de liderul PNL Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare, in scandalul mutarii Ambasadei Romaniei din Israel.Citeste si: Ministerul Sanatatii baga spaima in comerciantii de pe litoral - Ce se intampla in urmatoarele…

- Paul Ionescu, consilier al presedintelui Camerei Deputatilor, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul DIICOT pentru audieri. Paul Ionescu, consilier al presedintelui Camerei Deputatilor, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul DIICOT pentru audieri. Paul Ionescu a ajuns…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca responsabilitatea emiterii unor acte juridice, dupa sesizarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, apartine celor care le semneaza, precizand insa ca nu cunoaste elementele…

- Liderii partidului au anuntat ca ministrii, PSD si Guvernul il sustin pe Dragnea pentru a ramane la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, afirmand ca cei care cer demisia presedintelui PSD inainte de pronuntarea unei decizii definitive "incalca grav" Constitutia Romaniei si directivele…

- Viorica Dancila a afirmat într-un comunicat de presa ca președintele PSD este nevinovat. ”Decizia instanței de judecata în cazul președintelui PSD ne arata ca modul în care în România se aplica legea este înca sub influența…

- Guvernul Romaniei a emis un comunicat de presa, semnat de Viorica Dancila, dupa condamnarea la inchisoare a presedintelui PSD Liviu Dragnea, in care a criticat decizia instantei si a precizat ca presedintele Camerei Deputatilor a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista…

- Mai multi protestatari "Rezistldquo; au fost ieri pe holul de la plenul reunit al Parlamentului in timpul discursului premierului Viorica Dancila si au strigat "Justitie, nu coruptie ldquo;, "Cuib de hoti si de mafiotildquo;, "Dragnea, nu uita, asta nu e tara ta ldquo;. In acelasi timp, si in fata Parlamentului,…