Senatorul ieşean Liviu Brătescu atacă dur filiala judeţeană a PSD: Tactica „pământului pârjolit Senatorul PNL Liviu Bratescu sustine ca PSD se comporta la Iasi ca un partid de opozitie intrucat nu trece zi in care sa nu fie lansate atacuri la adresa ministrilor PNL, social-democratii fiind acuzati ca se ascund de responsabilitatea guvernarii. Liviu Bratescu a scris vineri pe Facebook ca PSD se afla la guvernare alaturi de PNL, dar ca la Iasi social-democratii lanseaza aproape zilnic atacuri la adresa ministrilor liberali. "Nu trece zi in care parlamentarii PSD de Iasi sa se comporte ca niste veritabili alesi ai Opozitiei si sa nu lanseze un atac la adresa „haosului" din actuala guvernare.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

