Senatorul Dan Ivan: Sighetu Marmației a găzduit cu entuziasm caravana Alianței Dreapta Unită! Sighetu Marmației a fost martor la un eveniment important in contextul politic al Romaniei, pe masura ce a gazduit caravana Alianței Dreapta Unita.Sighetenii au aratat un interes activ, semnand listele care permit candidaților sa-și depuna candidatura, iar majoritatea dintre ei au facut promisiunea ferma ca vor vota pentru un viitor modern al Romaniei. „Capitala Maramureșului istoric, Sighetu Marmației, a fost ieri gazda caravanei Alianței Dreapta Unita. M-a bucurat deschiderea sighetenilor de a semna listele care permit candidaților Alianței sa candideze la alegerile din 9 iunie, 2024. Majoritatea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sighetu Marmației, capitala istorica a Maramureșului, a gazduit ieri o importanta manifestare politica, odata cu sosirea caravanei Alianței Dreapta Unita. Actualii consilieri locali, județeni, parlamentari USR, dar si candidații la viitoarele alegeri, au colindat strazile orașului pentru a vorbi cu…

- Joi, 4 aprilie, la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca va avea loc evenimentul regional pentru Transilvania de lansare a candidaților Alianței Dreapta Unita la alegerile europarlamentare, in prezența liderilor naționali ai Alianțe.

- In ciuda discursurilor repetate ale liderilor partidelor de guvernare despre importanța egalitații de gen și a promovarii femeilor in funcții publice și politica, PSD și PNL au cate o singura femeie pe locurile eligibile la actualele alegeri europarlamentare, care vor avea loc in 9 iunie. Conform listei…

- Daniela Onița Ivașcu, viceprimar al municipiului Sighetu Marmației, vine in intampinarea cerințelor sighetenilor cu o inițiativa inovatoare – „Vinerea Verde”. Inspirata din exemplele de succes din alte localitați din țara, aceasta propunere incurajeaza abandonarea autoturismelor personale in favoarea…

- Comasarea alegerilor. 57.2% dintre romani au o parere buna despre comasarea pe 9 iunie a alegerilor pentru Parlamentul European si a alegerilor locale, in timp ce 36.2% au o parere proasta. 5.9% nu stiu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu raspund, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Uniunea Europeana le-a recomandat discret țarilor membre ca la intocmirea listelor pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024 sa țina cont de o anume cerința extrem de controversata. Protestul de acum o saptamana de la sediului PSD din București prin care i se transmitea premierului Marcel Ciolacu…

- USR, PMP și Forța Dreptei au lansat oficial Alianța Dreapta Unita, structura sub umbrela careia vor candida la europarlamentare, fiind propuse obiective precum aderarea Romaniei la Schengen și reforma anticorupție, intr-un climat tensionat, cu aleși ai Uniunii care au criticat dur conducerea.

- Ciorba este unul dintre cele mai iubite preparate, potrivit pentru orice imprejurare. Majoritatea gospodinelor știu sa il pregateasca, dar nu toate sunt la fel de pricepute cand vine vorba de acrirea cu zeama de varza. Cand se adauga, de fapt, acest ingredient-minunte, ca sa nu strici gustul mancarii.…