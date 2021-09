Senatorul Cristian Chirteș, candidat pentru o funcție importantă din PNL Senatorul liberal Cristian Chirteș a anunțat vineri, 24 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ca va candida la Congresul PNL care va avea loc in acest sfarșit de saptamana pentru funcția de vicepreședinte pe domeniul Aparare și Siguranța Naționala. "Sunt membru al Partidului Național Liberal din 1999, in prezent senator de Mureș și Președinte al … Post-ul Senatorul Cristian Chirteș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

