Senatorii vor să cumpere 17 limuzine hibrid. Câți bani au alocat pentru asta Senatul României intentioneaza sa cumpere 17 autoturisme hibrid tip limuzina, cu o valoare totala estimata de peste 2,2 milioane de lei, dar si doua autoutilitare, 25 de laptopuri si 175 calculatoare tip desktop, potrivit unor anunturi publicate pe SICAP.



Suma totala estimata pentru aceste achizitii este de aproximativ 3,4 milioane lei.



În toate cazurile, criteriul de atribuire îl reprezinta pretul cel mai scazut.



Este vorba despre:



- 17 autoturisme hybrid plug-in tip limuzina - valoare estimata 2.210.500 lei;

