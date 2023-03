Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Romaniei vrea sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina in valoare totala de peste un milion de euro, conform portalului de achizitii publice. Bolizii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, cum ar fi anul de fabricatie sa fie 2023, iar puterea motorului sa fie de minimum 250 de cai putere…

- Totodata, pe langa aceste autoturisme tip limuzina, Camera Deputaților pregatește o alta achiziție, de servicii de intreținere și reparație pentru 48 de autovehicule din dotare.Senatul vrea sa repare și terasele din Palatul Parlamentului, dar și sa inlocuiasca panourile electrice pentru iluminatul arhitectural.Ba…

- Programul Noua Casa va incepe in aproximativ doua saptamani, iar romanii care vor sa isi cumpere o locuinta trebuie sa pregateasca un avans de 5-, daca pretul este pana in 70.000 de euro. Ce salariu trebuie sa aiba romanii ca sa poata lua un credit pentru locuinte. Chiar daca salariile au crescut…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița, impreuna cu familia sa, a decis sa nu solicite compensații la agentul termic. Șefa Executivului a adeclarat ca este o decizie asumata, mai ales ca locuiește impreuna cu parinții sai. „Locuiesc in aceiași gospodarie cu parinții mei. Este factura lor și aș prefera sa nu…

- Senatul american a votat, noaptea trecuta, o lege care le interzice angajatilor federali sa descarce TikTok pe dispozitivele de serviciu, o masura luata in contextul in care exista temeri ca aplicatia chinezeasca ar putea fi folosita pentru culegerea de date, scrie The Guardian. Legea trebuie sa fie…

