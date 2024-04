Senatul statului american Tennessee a adoptat o lege cel puțin bizara care interzice „pulverizarea, eliberarea ori dispersia intenționata, prin orice mijloace a substanțelor chimice ori care conțin produși chimici”. Aceasta masura legislativa susține o teorie aberanta a conspirației, care se refera la așa-numitele „chemtrails” (sau „dare albe de pe cer” cum au fost numite in […] The post Senatorii din Tennessee, lege paranoica first appeared on Ziarul National .