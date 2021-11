Senatorii şi deputaţii se întrunesc pentru votul de învestire a Guvernului Nicolae Ciucă Senatorii si deputatii se reunesc joi in sedinta comuna pentru votul de investire a guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca. Toți miniștrii propuși de Nicolae Ciuca au primit aviz favorabil la audierile de miercuri din comisiile parlamentare de specialitate. Sedinta plenului reunit al Parlamentului incepe la ora 10.00. Premierul desemnat Nicolae Ciuca va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri, urmate de votul asupra cererii de acordare a increderii Parlamentului asupra programului si intregii liste a Cabinetului, conform Digi24. Trebuie sa fie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

