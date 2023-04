Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii a cerut Parlamentului sa aprobe o lista cu noi achizitii, in vederea implementarii Planului de Inzestrare al Armatei Romane, care cuprinde nave de tip vanator de mine. dar si un submarin impotriva amenintarilor de suprafata si subacvatice. Ministerul precizeaza ca programele de inzestrare…

- Generalul Rustam Muradov, care a condus ofensiva rușilor asupra regiunilor din estul Ucrainei, a fost demis, au declarat doua surse din Ministerul Apararii pentru The Moscow Times. Muradov a fost demis din cauza unor atacuri eșuate in apropierea orașului Vuhledar. Atacurile din ianuarie și februarie…

- Șeful PSD a anunțat, la cateva ore de la votul din Senat asupra introducerii pragului valoric pentru infracțiunea de abuz in serviciu, ca ministrul condus de Catalin Predoiu trebuie sa vina cu o varianta adecvata. Senatorii PSD, PNL și UDMR care au votat, miercuri, varianta cu 250.000 lei prag pentru…

- Israelul se asteapta sa fie inclus in programul american Visa Waiver in luna septembrie a acestui an, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Ambasada Statelor Unite la Ierusalim a afirmat in 30 ianuarie ca Israelul indeplineste conditia ca rata…

- Romania va achiziționa un batalion de tancuri Abrams printr-un acord Guvern la Guvern (G2G) cu Statele Unite. Tancurile vor fi dotate cu echipamente moderne dupa specificațiile cerute de Armata. Generalul-maior Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente, a confirmat marți, ca Romania…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se “pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana”. Zelenski a mai precizat ca guvernul ucrainean…

- Parlamentul de la Helsinki a adoptat miercuri cu o majoritate zdrobitoare proiectul de lege care deschide calea pentru aderarea Finlandei la Alianta Nord-Atlantica, relateaza Reuters si AFP. Deputatii finlandezi au aprobat, cu 184 de voturi pentru si sapte impotriva, o lege care permite intrarea tarii…

- Marina bulgara a dezamorsat, marti, o mina care plutea in deriva pe mare, in apropierea coastelor sale, dupa ce si luni a procedat la o explozie controlata pentru a neutraliza o alta mina, a anuntat Ministerul Apararii de la Sofia. Ministerul Apararii de la Sofia a transmis ca marina a fost alertata…