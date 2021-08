Senatorii, chemați de urgență din vacanță, pentru o sesiune extraordinară Sesiune extraordinara in vederea informarii si introducerii in procedura parlamentara a ordonantei de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale se pot imprumuta de la Trezoreria statului The post Senatorii, chemați de urgența din vacanța, pentru o sesiune extraordinara appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Senatorii, chemați de urgența din vacanța... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent va avea sedinta miercuri pentru a convoca Senatul in sesiune extraordinara in vederea informarii si introducerii in procedura parlamentara a ordonantei de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale se pot imprumuta de la Trezoreria statului, informeaza News.ro. De…

- In ședința Guvernului din data de 24 iunie 2021 a fost aprobata o Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. The post Sprijin fianciar pentru crescatorii…

- Fundația Mihai Eminescu Trust din Sighișoara a donat miercuri, 23 iunie, Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș, o autospeciala de transport victime in caz de accident ori dezastru, in afara oricarei amenințari de natura biologica. Potrivit informațiilor furnizate…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru zilele de 23, 24 și 25 iunie The post COD PORTOCALIU de canicula pentru vestul țarii! Pentru celelalte județe, meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COD PORTOCALIU de canicula…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina duminica, 13 iunie, la un incendiu de aututorism, pe strada Principala din localitatea Periș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș…

- Pana astazi, 15 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.071.334 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus: 729 de cazuri noi și 72 de decese. Vezi situația pe fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț…

- Legea adoptata azi va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de Președintele Romaniei The post Csep Eva Andrea, deputat UDMR: „Primariile au cadrul legal prin care pot acorda ajutoare de urgența din bugetul local" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Csep Eva Andrea, deputat…

- Focarul de gripa aviara este in curs de imunizare The post Focar de gripa aviara in judetul Mures! 180.000 de pasari au fost sacrificate appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Focar de gripa aviara in judetul Mures! 180.000 de pasari au fost sacrificate Credit autor: L A. Source