Senatorul UDMR, Tanczos Barna, a anunțat, pe Facebook, ca a fost depistat cu COVID-19. El susține ca se simte bine și ca va incepe tratamentul: „Ma vindec și totul merge inainte".

- Tanczos Barna a scris ca se simte bine. "Azi am aflat ca am dubla pneumonie. Apoi ca virusul COVID-19 este responsabil pentru pneumonie. Sunt inconjurat de o echipa de profesionisti. Sa incepem tratamentul. Ma vindec și totul trece. Apropo, sunt bine. Nu ma doare nimic, starea mea de spirit…

- Un tanar a postat pe Facebook o fotografie despre care a explicat ca a fost facuta intr-un spital din țara, de un prieten internat dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Fotografia arata micul-dejun pe care l-a primit bolnavul, respectiv un ou fiert și unt. „Oare cu ce sa incep? Acesta este mesajul…

- Marius Șumudica, antrenorul turcilor de la Gaziantep, a declarat ca s-a documentat despre temutul COVID-19 și este convins ca in decembrie cand credea ca a avut pneumonie era de fapt infestat cu noul coronavirus. „Am citit și eu despre Wuhan de unde a plecat virusul. Dumneavoastra știți ce inseamna…

- Șoferul roman de TIR care intreba pe Facebook daca a vazut cineva un mort de coronavirus, s-a stins rapus de virusul ucigaș. Acum mai puțin de o luna Marian crede ca pandemia e o imensa conspirație medicala. The post Soferul roman de TIR care intreba pe Facebook daca a vazut cineva un mort de coronavirus…