”Propunerea de Regulament inaintata de catre Comisia Europeana, prin care fiecare stat membru ar fi obligat sa diminueze consumul de gaze naturale cu 15% in perioada august-martie, naste nemultumiri in cadrul Uniunii Europene. Mai multe state au anuntat deja ca nu sunt de acord cu aceasta propunere, astfel ca si Romania trebuie sa isi defineasca in mod clar pozitia si sa participe activ la reuniunea ministrilor Energiei care va avea loc pe 26 iulie”, a scris pe Facebook, sambata, senatorul PSD de Timis, Sebastian Raducanu. Parlamentarul a solicitat o analiza din partea ministrului Energiei,…