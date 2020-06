Stiri pe aceeasi tema

Manifestanti antirasism au demolat si au incendiat, in noaptea de vineri spre sambata, singura statuie a unui general american confederal ridicata in Washington, asa cum se vede in imagini publicate de presa americana.

Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca unii oameni incearca sa sugereze faptul ca infecția cu Covid-19 ar fi o "biata gripa", dar atrage atenția asupra faptului ca o grijpa nu omoara atat de mulți medici și nici nu se raspandește in randul populației atat de rapid cum o face coronavirusul.

Un nou joc FIFA va fi lansat in 9 octombrie 2021, iar fanii așteapta noua versiune cu sufletul la gurp, anunța MEDIAFAX.Florian are toata colectia FIFA, inclusiv versiunea din 96, cu Sabau pe coperta.

Prezentatoare emisiunii "Te cunosc de undeva", Alina Pușcaș, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, dar susține ca este asimptomatica. Ea arata ca nu a avut niciun fel de probleme de sanatate și chiar se mira pentru ca n-a fost alaturi de colegi la filmari, in perioada in care aceștia s-au imbolnavit.

Poliția de Frontiera a anunțat, sambata, ca in ultimele 24 de ore aproximativ 88.900 de persoane au tranzitat frontiera, pentru 3.000 dintre acestea fiind dispusa masura carantinarii sau izolarii la domiciliu.

Un copil in varsta de 5 ani a murit, sambata, intr-un accident in care au fost implicate doua mașini, una dintre ele fiind proiectate intr-o casa, produs in localitatea Decea, județul Alba. Alte șase persoane ranite au fost transportate la spital.

Parlamentul European (PE) a condamnat vineri utilizarea unor "afirmatii defaimatoare si pline de ura" de catre premierul ceh, Andrej Babis, la adresa eurodeputatilor aflati in misiune in tara sa pentru a ancheta asupra unui presupus conflict de interese in ce-l priveste, potrivit unei rezolutii adoptate

Artistul Marcel Pavel a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, alaturi de alte vedete de la Antena 1. Jurnalistul Victor Ciutacu susține ca Marcel Pavel a filmat și pentru Pro TV sau Kanal D, de aceea se intreaba de ce nu sunt cazuri de coronavirus in cele doua televiziuni.