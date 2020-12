Stiri pe aceeasi tema

- Un senator AUR, Mircea Daneasa, a fost surprins la votul pentru noul guvern. Surprins de camerele televiziunilor, iar mai apoi intrebat de jurnaliștii Adevarul cum a putut sa adoarma in plen, Mircea Daneasa a explicat: „Acolo este Camera Deputatilor. Eu eram langa un deputat AUR si pozitia aia inseamna…

- Un senator AUR s-a acomodat rapid cu apucaturile parlamentarilor. Acesta a fost surprins dormind in Parlament și a avut o explicație halucinanta. Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, a fost surprins dormind in Parlament inca de la primele ședințe la care a participat. O fotografie publicata…

- Sculptorul Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, ar fi fost surprins dormind in Parlamentul Romaniei, chiar in prima saptamana de mandat. Intr-o imagine publicata de presa locala se vede ca parlamentarul sta cu ochii inchisi, barbia in piept. Senatorul nu purta masca de protectie.

- Scantei cu masca lui Șoșoaca. Senatorul AUR, care nu a avut nicio reținere in a se prezenta in Senat fara nicio masca de protecție, pe motiv ca „are adeverința“, trasa de maneca. Dupa ce pana și premierul interimar s-a autosesizat, senatorul PNL Laura Scantei, presedintele Comisiei de validare a mandatelor…

- În timp ce în fața Parlamentului sute de persoane protesteaza împotriva unor acțiuni ale coaliției neoficializate PSRM-ȘOR, reprezentanții celor doua formațiuni politice se consulta far a se stingheri Noii consultanți ai conducerii Parlamentului. Doi hulubași. A mai…

- Asadar, președintele Camerei, Roberto Fico, a sancționat comportamentul lui Vittorio Sgarbi in timpul ședinței Conferinței liderilor de grup si i-a insarcinat pe chestori sa deschida o ancheta asupra episodului care s-ar putea incheia cu o sancțiune a parlamentarului. In aprilie, Vittorio Sgarbi,…

- O noua Hotarare a fost data de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Aceasta reglementeaza, printre altele, și condițiile in care se poate da jos masca de protecție acolo unde ea este obligatorie in spațiile publice deschise. In ce conditii iti poti scoate masca in zonele in care…