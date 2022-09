Stiri pe aceeasi tema

Un tanar de 29 de ani, evadat din arestul la domiciliu, a fost prins beat la volan, pe o șosea din Giurgiu, dupa ce a intrat intr-un copac.

Un tanar in varsta de 20 de ani a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu 184 de kilometri pe ora pe un drum national din judetul Dolj, politistii suspendandu-i dreptul de a conduce pentru 120 de zile.

Focuri de arma noaptea trecuta pentru oprirea unui tanar fara permis care conducea o masina prin Vrancea. Este prins a doua oara in acest an.

Un tanar de 19 ani a fost prins de polițiștii din Botoșani incalcand limita de viteza de doua ori intr-un minut in doua localitați diferite, anunța mediafax.

Un tanar de 17 ani, care a constrans trei copii sa se palmuiasca, este cercetat, dupa ce imaginile filmate de el au fost incarcate in mediul online și le-au vazut și polițiștii din Dambovița, conform Mediafax.

Un tanar de 23 de ani a fost prins la furat in apropierea garii din Constanța, la doar o luna dupa ce a ieșit din inchisoare, unde ispașise o pedeapsa tot pentru furt.

Un tanar de 29 de ani a fost plasat duminica sub control judiciar dupa ce a fost prins de trei ori la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat, anunța mediafax.

Un tanar de 20 de ani a fost prins drogat la volan pe o strada din municipiul Targoviste, pe numele sau fiind intocmit un dosar penal, informeaza, joi, IPJ Dambovita.