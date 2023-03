Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu a fost generata de asumarea unor riscuri iresponsabile, ca in 2008, si suntem asigurati ca ce s-a intamplat atunci nu se va repeta, criza generata de falimentul Silicon Valley Bank din California introduce turbulente majore intr-un mediu fragil in plan economic si geopolitic cu consecinte greu…

- Viteza cu care s-a prabușit Silicon Valley Bank i-a facut pe experți sa se intrebe daca rețelele sociale au deschis riscuri cu totul noi in lumea finanțelor. Acțiunile bancilor din intreaga lume au scazut in ultimele zile din cauza temerilor ca prabușirea Silicon Valley Bank (SVB) ar putea precipita…

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, trase in jos de titlurile bancare, care au inregistrat cea mai slaba evolutie din peste un an, ca urmare a prabusirii bancii american Silicon Valley Bank (SVB), transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34-. Componenta bancara…

- Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul rand si va determina dobanzile pentru avansuri si cu discount care vor fi percepute de bancile Rezervei Federale, a spus Fed intr-un comunicat. Banca centrala nu a oferit alte detalii, dar anuntul vine dupa prabusirea de vineri…

- Oficialii administratiei Biden au lucrat in weekend pentru a evalua impactul prabusirii SVB Financial Group, banca axata pe startupuri din sectorul tehnologiei, cu o atentie deosebita asupra sectorului capitalului de risc si bancilor regionale, au spus sursele. Anterior, secretarul Trezoreriei SUA,…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA…

- Moneda europeana a continuat aprecierea fața de dolarul american și a ajuns la 1,0903, cel mai ridicat nivel din aprilie anul trecut. Aprecierea a venit ca urmare a informațiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA (Fed),…