- Premierul Ludovic Orban si-a manifestat luni increderea ca Parlamentul va adopta in cel mai scurt timp proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care a fost adoptat in sedinta de guvern de luni.El a declarat, intr-o emisiune la…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la Curtea de Arges, ca joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se vor stabili masurile care vor fi extinse din perioada starii de urgenta in cea a starii de alerta. "In ceea ce priveste dreptul de care beneficiaza un parinte ca sa stea cu copilul,…

- "In ceea ce priveste dreptul de care beneficiaza un parinte ca sa stea cu copilul, va fi valabil pana la inceputul vacantei scolare. (...) Va face obiectul ordonantei de urgenta pe care o vom adopta tot joi. Joi practic vom adopta prin ordonanta de urgenta toate masurile care au fost stabilite…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost adoptat proiectul de lege care prevede masurile ce vor intra in vigoare dupa 15 mai, in cadrul starii de alerta, printre acestea aflandu-se obligativitatea purtariii mastii in spatiile publice inchise,…

- Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun și la locul de munca. „Pe…

- Guvernul a adoptat, luni, un proiect de lege privind reglementarea situatiei de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat seful Cancelariei prim ministrului, Ionel Danca.Ionel Danca: "Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru protejarea vietii cetatenilor si a sanatatii…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi luate dupa data de 15 mai, data la care urmeaza sa se treaca de la starea de urgenta la starea de alerta. Prim-ministrul Ludovic…

- Raspandirea noului Coronavirus (COVID-19) si masurile necesare sau impuse in legatura cu prevenirea raspandirii la scara larga (carantina, interzicerea organizarii anumitor evenimente etc.) afecteaza cu rapiditate economiile statelor din toata lumea si, implicit, participantii la aceste economii, inclusiv…