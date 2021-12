Ieri, in mai multe spații cu respirație romaneasca, mai exact spus in numeroase lacașuri de cult din țara și din intreaga lume, s-a desfașurat, intr-o simultaneitate pe care numai Divinitatea o putea orandui, slujba de Pomenire a lui Doru Dinu Glăvan. Despre cine a fost și dara de fascinant lasata de Doru Dinu Glavan in perimetrul jurnalisticii nu are rost sa mai vorbesc, este pe deplin graitoare aceasta simultaneitate luminoasa, intamplata ilustrativ pe atatea meridiane ale lumii, prea multe spre a le putea enumera fara riscul vreunei netrebuitoare și nedorite omisiuni.