Semne de ”dincolo”? Sunetele inexplicabile pe care le aud oamenii Marți, 21 aprilie, și apoi miercuri, 22 aprilie, la Angers, in Franța, locuitorii au auzit un zgomot ciudat. L-au sesizat locuitorii din oraș, dar și cei din imprejurimi. Unii au spus ca ar fi ca un zgomot de avion, alții l-au comparat cu cel al unui tren sau al unui trasnet. Cu toții insa au menționat ca acesta le-a dat o senzație de teama. Autoritațile au precizat ca nu au trecut avioane prin zona, iar cerul a fost senin. Intamplarea a readus in discuție alte sunete ciudate care apar pe planeta. O alta descoperire neașteptata a fost facuta de seismologii americani in octombrie 2018, in Antarctica.… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

