Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, si presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, au semnat miercuri un protocol de colaborare intre cele doua institutii - vor fi organizate scoli de vara, intalniri, cursuri pentru elita romaneasca ce traieste in diaspora si va fi realizata…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Elena Intotero, a vizitat, impreuna cu Consulul General al Romaniei la Bari, Lucretia Tanase, centrul de asistenta si protectie din Italia, in care este gazduita si romanca Cristina Condrea.Femeia a fost salvata in noiembrie 2017, dupa 10 ani in care…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a anuntat, la intalnirea cu elevii romani care studiaza la Institutul Comprensivo din Bariano (provincia Bergamo, regiunea Lombardia), ca doreste sa sprijine dezvoltarea si ramificarea cursurilor de Limba, Cultura si Civilizatie Romaneasca…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) organizeaza in premiera Gala "100 pentru Centenar", prin care 10 romani de succes, adevarate modele de conduita si implicare in pastrarea si promovarea identitati nationale peste hotare, din 10 tari cu comunitati semnificative de romani, vor primi distinctii…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero este deja faimoasa pentru indemnul prostesc adresat romanilor saraci: „Sa stea in tara! Sa-si ia trei meserii si sa munceasca!“. Doar ziua are 24 de ore deci incap exact trei norme intregi de cate 8 ore. Așa l-a convins fost invațatoare din…

- Cauți un loc de munca sau dorești sa studiezi ori sa te stabilești in afara granițelor țarii? Pentru a preveni o serie de pericole, cum ar fi sclavia moderna și criminalitatea organizata, Guvernul Romaniei - prin Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni - a lansat astazi

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Natalia-Elena Intotero, le-a prezentat membrilor comunitatii romanesti din Roma initiativele pe care MRP le are in desfasurare pe parcursul acestui an, indeosebi proiectele prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Uniri, si a oferit detalii despre…

- In cadrul primei zile a vizitei de lucru in Republica Moldova, care are loc in perioada 18-20 aprilie a.c., ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a avut, ieri, 19 aprilie, intalniri cu o serie de reprezentanti ai Administratiei de la Chisinau, ai cultelor, dar si cu membri…